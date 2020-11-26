В Бразилии столкнулись грузовик и автобус: не менее 40 жертв

Страшное ДТП в бразильском штате Сан-Паулу. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибло, по меньшей мере, 40..

Страшное ДТП в бразильском штате Сан-Паулу. Столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибло, по меньшей мере, 40 человек. Такие данные приводят пожарные.

Инцидент произошёл на трассе между муниципалитетами Тагуаи и Такуаритуба, примерно в 350 километрах западнее города Сан-Паулу. В автобусе ехало около 50 сотрудников текстильной компании.

Как сообщается, 37 человек скончались на месте, ещё трое – позже в больнице. В настоящее время ведётся опознание жертв. Ещё около 15 человек пострадали.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и дорожная полиция. По их данным, несколько человек остаются заблокированными внутри искарёженного автобуса.

Причины трагедии обещают расследовать. В полиции предполагают, что авария произошла в результате попытки обгона.

Власти города Тагуаи объявили трёхдневный траур. Семьям погибших и пострадавшим обещают оказать помощь.

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