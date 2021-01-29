Индия обещает выпустить больше вакцин от COVID местного производства

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает, что в стране появится больше вакцин местного производства. Об этом он..

[Нарендра Моди, премьер-министр Индии]:

«Сейчас появились две вакцины от коронавируса индийского производства. В ближайшем будущем в Индии появится ещё больше вакцин. Они помогут всем странам мира быстрее остановить пандемию».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает, что в стране появится больше вакцин местного производства. Об этом он объявил на виртуальном заседании Всемирного экономического форума.

С 16 января в Индии идёт вакцинация населения. Для этого используют два препарата: Covaxin, разработанный индийской фирмой Bharat Biotech и одобренный для экстренного использования, а также – Covishield, созданный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Кроме того, в стране идёт третья фаза испытаний вакцины ZycovD местной фармацевтической фирмы Zydus Cadila. Также продолжаются исследования препарата, разработанного индийской компанией Biological E. Limited совместно с американской корпорацией Dynavax Technologies и Медицинским колледжем Бейлора.

Индийские власти также одобрили коммерческий экспорт вакцин. Их будут поставлять в Южную Африку, Саудовскую Аравию, Канаду и другие страны.

Между тем министр здравоохранения Индии заявил, что страна успешно сдерживает эпидемию. Её пик пришёлся на первую половину сентября. Тогда регистрировали по 90 тысяч заражений в сутки. В январе за день выявляют примерно по 20 тысяч случаев COVID-19 и меньше.

[Харш Вардхан, министр здравоохранения Индии]:

«За последнюю неделю в 147 из 718 округов страны не было ни одного случая заболевания COVID-19. В 18 округах не было заражённых две недели, в шести округах не регистрировали заболевших три недели, и в 21 округе о новых случаях не сообщали месяц».

В Индии всего выявлено более десяти миллионов случаев COVID-19. По этому показателю страна стоит на втором месте в мире после США. Скончались 154 тысячи человек.

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