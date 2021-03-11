В Эстонии наращивают производство соломинок из тростника

На эстонском острове Сааремаа собирают тростник. На фабрике в Курессааре из него делают соломинки для коктейлей...

[Керсти Партелпоя, сотрудница компании Sutu]:

«На острове Сааремаа много тростника. Это возобновляемый ресурс: сколько бы мы ни собрали, в следующем году он снова вырастет. И это бесконечно. Тростник – прочный материал. Соломинку можно использовать до 40 раз. И выглядит она приятно, каждая уникальна, как снежинка».

На эстонском острове Сааремаа собирают тростник. На фабрике в Курессааре из него делают соломинки для коктейлей. Эстонские компании надеются, что их продукция станет самой популярной на рынке одноразовой посуды.

Соломинки из тростника делают и на фабрике в Сууре-Роотси на этом же острове: и одноразовые, и многоразовые.

[Грете Риим, директор компании Suckors]:

«Мы делаем многоразовые соломинки из нижней части тростника, которая растёт под водой. У неё толще стенки, и она прочнее. Такую соломинку можно мыть в посудомоечной машине и использовать не менее 50 раз».

Одноразовые тростниковые соломинки служат несколько часов – намного дольше бумажных. На фабрике пока нарезают стебли вручную, но планируют автоматизировать процесс. Это позволит увеличить производство в десять раз и снизить стоимость продукции.

[Грете Риим, директор компании Suckors]:

«Наша цель – продавать соломинки по шесть или семь евроцентов. Сейчас бумажные соломинки стоят примерно три (евроцента). Поэтому наши, конечно, в два раза дороже, но, думаю, это всё равно недорого».

Тростник – многолетний злак. Растёт почти по всему миру, кроме пустынь. Его излюбленные места – болота, берега рек и водоёмов и заливные луга.

Три года назад Европарламент решил с 2021 года полностью запретить некоторые виды одноразовой пластиковой посуды. От пластмассовых соломинок также придётся отказаться. Закон направлен на то, чтобы уменьшить количество вредных отходов. Загрязнение пластиком мирового океана уже стало серьёзной проблемой. Примерно половина мусора, который собирают на побережье Эстонии, состоит из пластмассы и полиэтилена.

Короткая ссылка на эту страницу: