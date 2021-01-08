В Японии всё больше кухонного оборудования б/у из-за закрытых ресторанов
Этот склад буквально забит старыми холодильниками, ледогенераторами, духовками и плитами. Сюда свозят кухонное оборудование из японских..
Дата загрузки: 2021-01-08
Этот склад буквально забит старыми холодильниками, ледогенераторами, духовками и плитами. Сюда свозят кухонное оборудование из японских ресторанов, которые были вынуждены закрыться из-за пандемии.
У компании Tenpos Busters из Иокогамы насыщенный год. Продукция поступает со всей страны.
[Такахито Тоояма, глава отдела продаж Tenpos Busters]:
«В прошлые годы наши склады не были переполнены. Но теперь много ресторанов и компаний закрываются из-за коронавируса, поэтому на наших складах почти не осталось места».
Глава отдела продаж компании говорит, что количество оборудования, которое теперь покупают у ресторанов, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2019-м.
[Такахито Тоояма, глава отдела продаж Tenpos Busters]:
«Мы покупаем ещё больше кухонного оборудования, чтобы наши центры по ремонту и очистке по всей стране работали на полную мощность».
Ясиро Хага – один из тех, кто продал своё оборудование этой фирме. Его рамен-кафе в деловом квартале Токио проработало 15 лет.
[Ясиро Хага, владелец закрытого ресторана]:
«Многие клиенты пришли в день закрытия. Я был очень рад. Это был прощальный вечер. С тех пор я день за днём медленно убираюсь в помещении. Работников уже нет, всё опустело, поэтому мне грустно».
Эксперты говорят, что с середины февраля по декабрь в Японии обанкротилось около 800 компаний. Сильнее всего пострадал ресторанный бизнес, в котором разорилось 126 заведений.
[Сого Маруяма, экономист]:
«Ресторанам сложно заполнять залы посетителями. Из-за мер дистанцирования их число ограничили. Хотя люди тратят как обычно, но продажи падают. Это одна из причин кризиса».
Эксперты советуют ресторанам переезжать на окраины города. В центре прохожих всё меньше из-за карантинных мер.
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