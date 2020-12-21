В Перу собак нарядили в эльфов и Сант и провели по подиуму
Показ рождественской моды для собак устроили в столице Перу. Владельцы облачают четвероногих питомцев в самые изысканные..
Дата загрузки: 2020-12-22
[Сесилия Эспиче, организатор]:
«Мы организовали этот показ в честь рождественского сезона. И участники приходят с собаками в рождественских нарядах».
У костюмированного праздника есть серьёзное послание: владельцы животных призывают не запускать в Рождество фейерверки.
[владелица собаки]:
«Собаки очень чувствительны к громким звукам и в Рождество очень страдают. Мы говорим «нет» фейерверкам, потому что они очень пугают собак».
Главный тренд собачьей моды в рождественский сезон – красные кафтаны и колпачки. Некоторые наряды дополнены бубенчиками или мешками с подарками. По подиуму прошлись собаки разных пород и размеров.
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