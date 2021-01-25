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Не могу отпустить: видео с детёнышем панды и смотрителем набрало 4 млн просмотров

Не могу отпустить: видео с детёнышем панды и смотрителем набрало 4 млн просмотров

Это видео с детёнышем большой панды в корейском зоопарке набрало на YouTube больше четырёх миллионов просмотров...

Дата загрузки: 2021-01-25

Это видео с детёнышем большой панды в корейском зоопарке набрало на YouTube больше четырёх миллионов просмотров. Также под ним оставили более 7000 комментариев.

Полугодовалая самка по кличке Фу Бао после взвешивания обняла ногу смотрителя и не захотела её отпускать. Сотруднику зоопарка пришлось самому расцепить лапы бамбукового медвежонка.

Фу Бао появилась на свет в июле прошлого года в зоопарке города Йонъин. Её родителей зовут Ай Бао и Лэ Бао. Маме 17 лет, папа на год старше. Они прибыли из Китая в Южную Корею больше четырёх лет назад.

При рождении детёныш весил 200 граммов. Медвежонку дали имя, когда ему исполнилось 100 дней. А в начале января Фу Бао официально дебютировала на публике.

Малышка будет жить в Южной Корее четыре года. Потом её отправят в Китай, поскольку он сдаёт больших панд в аренду и всё потомство принадлежит ему.
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