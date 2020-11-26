В Колумбии зоозащитники помогают собакам, пострадавшим во время урагана «Йота»

Колумбийские полицейские и зоозащитники спасают собак на островах Сан-Андрес и Провиденсия в Карибском море. Мощный ураган..

Колумбийские полицейские и зоозащитники спасают собак на островах Сан-Андрес и Провиденсия в Карибском море. Мощный ураган «Йота» повредил здесь большую часть инфраструктуры и разрушил дома. Большинство жителей эвакуировались, но много четвероногих питомцев осталось на островах.

Благотворительная организация Animal Heart Islands помогает животным.

[Хулиана дель Кастильо, директор организации Animal Heart Islands]:

«Мы не можем уснуть из-за мыслей о беззащитных животных, которые страдают во время стихийных бедствий».

Больным и пострадавшим собакам оказывают ветеринарную помощь. Сотрудники организации также снабжают кормом для животных местных жителей, которые остались на острове.

[Хулиана дель Кастильо, директор организации Animal Heart Islands]:

«Мы всегда хотели помогать животным и делаем это от всего сердца. Это наше призвание».

Собак, оставшихся без хозяев, собрали в одном месте. Благодаря помощи зоозащитников местные жители теперь могут подкармливать животных.

[жительница острова Сан-Андрес]:

«Не у всех жителей этого района есть возможность взять под опеку собаку и кормить её. Так что это огромная поддержка».

Организация Animal Heart Islands в обычное время проводит программу по стерилизации бездомных животных. Также её сотрудники подыскивают новых хозяев уличным кошкам и собакам.

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