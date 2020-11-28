1000 операций робота-хирурга Versius: без разрезов и осложнений Создатели нового хирургического робота говорят, что их высокотехнологичная система провела уже более 1000 операций. Аппарат разработала.. Дата загрузки: 2020-11-29

Создатели нового хирургического робота говорят, что их высокотехнологичная система провела уже более 1000 операций. Аппарат разработала британская технологическая компания CMR Surgical. Робот Versius делает лапароскопические операции, которые проводят через небольшие отверстия.

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