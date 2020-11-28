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Пандапротест: в немецком ресторане все столики заняли плюшевые игрушки

Пандапротест: в немецком ресторане все столики заняли плюшевые игрушки

Владелец ресторана во Франкфурте-на-Майне устроил оригинальный протест против продления карантина в Германии. В зале и у..

Дата загрузки: 2020-11-29

Владелец ресторана во Франкфурте-на-Майне устроил оригинальный протест против продления карантина в Германии. В зале и у барной стойки все места заняли игрушечные панды. Они будут там сидеть при включённом свете до конца блокировки.
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