В Германии продлевают и ужесточают карантин

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Обязательное ношение маски будет введено во всех районах городов с большим скоплением людей, а также на рабочих местах. Университеты переходят на онлайн-обучение. Исключение сделают для лабораторий. Мы также сокращаем число людей, с которыми можно встречаться, до пяти из двух домохозяйств, за исключением детей до 14 лет».

Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала вместе с главами 16 федеральных земель страны продление и усиление карантинных мер. Они будут действовать до 20 декабря. Кроме того, есть вероятность, что их продлят до начала января.

Число подтверждённых случаев коронавируса в Германии в среду увеличилось более чем на 18 600. Это на пять тысяч меньше, чем антирекорд, зарегистрированный 20 ноября. Однако смертность подскочила до рекордных 410 человек за сутки. Для сравнения, 2 ноября умерших было 49.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Стремительный рост числа заболевших остановился, крутая кривая сменилась сглаженной. Однако мы не можем расслабиться из-за этого промежуточного успеха».

При этом правительство Германии обещает ослабить карантинные ограничения в период рождественских праздников. Так, число людей, которые смогут собираться вместе, не включая детей, увеличат до 10. Одновременно за неделю до семейных визитов людей призвали максимально ограничить контакты.

Германия снова ввела «локдаун» 2 ноября, чтобы сдержать вторую волну пандемии, охватившую Европу. Бары и рестораны в стране закрыты. Однако школы и магазины продолжают работу.

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