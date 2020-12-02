Котелок в стразах и шляпа с парусником: творения Филипа Трейси на выставке в Петербурге

[Екатерина Милюкова, сотрудница музея]:

«Мы представляем 46 работ – его безусловных хитов. Некоторые из них были представлены на той самой выставке пять лет назад. Но есть совершенно новые работы, которые ещё не выставлялись ни в России, ни, даже не побоюсь этого слова, в рамках выставок в мире».

Сверкающие, изысканные или романтичные. Шляпки ирландского модельера Филиппа Трейси способны вызывать самые разные впечатления. Творения знаменитого дизайнера носят монархи и кинозвёзды. А сейчас его коллекцию можно снова увидеть в музее Эрарта в Санкт-Петербурге. Первый раз шляпы Трейси выставляли здесь в 2015-м.

Среди экспонатов – котелок, инкрустированный стразами Swarovski, шляпки, дополненные роскошными масками в пол-лица, и головной убор с парусником, который словно летит по волнам.

[гость выставки]:

«Это не шляпы, это предметы искусства, как картины, как фотографии красивые. Понятно, что это мало кто отважится надеть куда бы то ни было. Но это реально красиво».

Трейси обучался на дизайнера головных уборов в лондонском Королевском колледже искусства. Сначала его творения прославились в британской столице, а потом начали завоёвывать мировой рынок моды.

Модельер делал шляпки для британских, датских и бельгийских монарших особ. На свадьбе принца Уильяма в 2011 году в головных уборах ирландского дизайнера было 36 человек.

Трейси также создавал шляпы для модных домов Chanel, Givenchy, Umbro и Valentino. Творения модельера можно увидеть и в различных кинофильмах.

Выставка в Петербурге продлится до 21 марта.

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