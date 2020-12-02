Ремесло переплетения книг в Ираке переживает не лучшие времена из-за пандемии

Идеально переплетённые книги в индивидуальных обложках. Акко Али занимается этим ремеслом последние 20 лет. Работа начинается..

Идеально переплетённые книги в индивидуальных обложках. Акко Али занимается этим ремеслом последние 20 лет.

Работа начинается с ровных разрезов. Затем мастер наносит клей и начинает связывать страницы.

Традиционное занятие в иракском городе Сулеймания переживает не лучшие времена. В условиях пандемии коронавируса заказов стало меньше. В основном, из-за того, что закрыты школы и госучреждения. А именно оттуда поступает основная масса заказов.

До пандемии Али занимался ремонтом школьных журналов и государственных книг учёта.

[Акко Али, мастер по переплёту книг]:

«Из-за вируса работа в школах и государственных учреждениях остановилась. А когда они не работают, у нас становится меньше заказов. Мы работаем, если люди приносят из дома потрёпанную книгу. Также если из школы приносят порванный журнал».

У мастерской теперь осталось всего несколько клиентов. За книгу формата А4 Али берёт около четырёх долларов. За книгу формата А3 – восемь долларов.

Арас Хассан – один из тех, кто готов платить за такую услугу. Приносит в мастерскую книги уже 20 лет. Не жалеет ни об одном потраченном динаре.

[Арас Хассан, клиент мастерской]:

«Как только у меня появляется книга, неважно, моя она или друзей, я сразу отношу её сюда. Благодаря переплёту она будет дольше служить. Книга остаётся чистой и неповреждённой».

Сулеймания – это город на севере Ирака, который входит в состав Курдского автономного района.

Региональное правительство Курдистана с 1 ноября распорядилось закрыть школы и университеты из-за растущего числа заболевших коронавирусом среди преподавателей и студентов.

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