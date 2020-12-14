Боливийская семья ежегодно делает рождественский вертеп из сотен статуэток

Каждый год загородный дом жительницы Боливии Марселы погружается в спокойную рождественскую атмосферу. Помогают в этом сотни..

Каждый год загородный дом жительницы Боливии Марселы погружается в спокойную рождественскую атмосферу. Помогают в этом сотни изящных фигурок, созданных в разных уголках мира.

Марсела коллекционирует статуэтки, игрушечные дома и другие сувениры уже 30 лет.

[Марсела Рока де Артманн, жительница Боливии]:

«Мы покупаем их каждый год, куда бы ни поехали, а путешествуем мы много. У нас есть сувениры из Мозамбика и Австралии, есть изделия племени маори из Новой Зеландии, также есть статуэтки из Австрии и Германии».

Женщина распаковывает и расставляет фигурки несколько дней. Ей помогают родные. Из домиков и статуэток вырастает праздничная композиция. Повсюду мерцают разноцветные огни, и всё напоминает о Рождестве. Главная сцена – ясли с новорождённым Иисусом в центре.

Марсела считает, что главное для человека – вера. С ней можно пережить невзгоды и потерю близких, а также обрести душевный покой.

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