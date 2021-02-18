Лос-Анджелесский зоопарк вновь открывается после карантина

Лос-Анджелесский зоопарк вновь принимает гостей. Его закрыли в начале декабря прошлого года. А перед этим он..

Лос-Анджелесский зоопарк вновь принимает гостей. Его закрыли в начале декабря прошлого года. А перед этим он не работал девять месяцев и до нового «локдауна» успел открыться лишь ненадолго.

23 миллиона жителей Южной Калифорнии пережили один из самых жёстких в США карантинов.

Теперь наведать питомцев зоологического сада устремляются целыми семьями.

[гостья зоопарка]:

«В последний раз мы были здесь год назад с нашим первенцем. Сейчас мы взяли с собой и второго ребёнка и надеемся хорошо провести время. Здесь, кажется, безопасно. Людей стало меньше». [гостья зоопарка]:

«Очень приятно, что появилась возможность выйти и подышать свежим воздухом, а также вывести на прогулку ребёнка, чтобы он посмотрел животных».

В зоопарк приезжают и из других городов Калифорнии.

[гостья зоопарка]:

«Я хочу сводить ребёнка в зоопарк, чтобы просто прогуляться. К тому же мы не знаем, как долго он будет открыт. Поэтому мне захотелось приехать в день открытия зоопарка и хорошо отдохнуть на тот случай, если он снова закроется из-за «ковида»».

Сотрудники зоопарка говорят, что питомцы заметили долгое отсутствие гостей, ведь они привыкли видеть их ежедневно.

[Бет Шафер, сотрудница зоопарка]:

«Когда не было людей, мы проходили мимо вольеров, и животные вопросительно смотрели на нас. Они подходили к ограждению, словно хотели пообщаться. У нас есть питомцы, которые любят публику. Например, горилла по кличке Эвелин. Она готова весь день общаться с людьми».

Лос-Анджелесский зоопарк работает с 1966 года. Он занимает территорию в 54 гектара. Зоопарк стал домом для 2000 животных 270 видов.

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