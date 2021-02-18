Лос-Анджелесский зоопарк вновь открывается после карантина
Лос-Анджелесский зоопарк вновь принимает гостей. Его закрыли в начале декабря прошлого года. А перед этим он..
Дата загрузки: 2021-02-18
Лос-Анджелесский зоопарк вновь принимает гостей. Его закрыли в начале декабря прошлого года. А перед этим он не работал девять месяцев и до нового «локдауна» успел открыться лишь ненадолго.
23 миллиона жителей Южной Калифорнии пережили один из самых жёстких в США карантинов.
Теперь наведать питомцев зоологического сада устремляются целыми семьями.
[гостья зоопарка]:
«В последний раз мы были здесь год назад с нашим первенцем. Сейчас мы взяли с собой и второго ребёнка и надеемся хорошо провести время. Здесь, кажется, безопасно. Людей стало меньше».
[гостья зоопарка]:
«Очень приятно, что появилась возможность выйти и подышать свежим воздухом, а также вывести на прогулку ребёнка, чтобы он посмотрел животных».
В зоопарк приезжают и из других городов Калифорнии.
[гостья зоопарка]:
«Я хочу сводить ребёнка в зоопарк, чтобы просто прогуляться. К тому же мы не знаем, как долго он будет открыт. Поэтому мне захотелось приехать в день открытия зоопарка и хорошо отдохнуть на тот случай, если он снова закроется из-за «ковида»».
Сотрудники зоопарка говорят, что питомцы заметили долгое отсутствие гостей, ведь они привыкли видеть их ежедневно.
[Бет Шафер, сотрудница зоопарка]:
«Когда не было людей, мы проходили мимо вольеров, и животные вопросительно смотрели на нас. Они подходили к ограждению, словно хотели пообщаться. У нас есть питомцы, которые любят публику. Например, горилла по кличке Эвелин. Она готова весь день общаться с людьми».
Лос-Анджелесский зоопарк работает с 1966 года. Он занимает территорию в 54 гектара. Зоопарк стал домом для 2000 животных 270 видов.
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