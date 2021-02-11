Прибывающие на Олимпиаду в Токио проведут карантин в крошечных номерах отеля

Из иллюминатора любого пассажирского самолёта, прибывающего в Международный аэропорт Токио, можно рассмотреть главный стадион предстоящей Олимпиады. Однако прибывающие в страну гости не смогут увидеть спортивную достопримечательность сразу по прилёту.

Первым шагом для них будет трёхдневный карантин.

Но сначала прямо в аэропорту каждый прибывающий должен сделать тест на COVID. Если результат негативный, пассажира отвозят в отель, где он будет три дня жить в крошечном номере.

Стоимость проживания и транспортировку оплачивают власти Японии.

В номере едва хватает места для кровати и стола. Также есть 32-дюймовый телевизор.

Кроме того, номер оборудован увлажнителем и очистителем воздуха, а для каждого гостя подготовили халат в виде лёгкого кимоно юката.

Каждый день все проживающие в отеле будут делать тесты. Если по истечении трёх дней они по-прежнему будут негативными, постояльцев отпускают. Но только для того, чтобы они ещё 11 дней пробыли на карантине в другом месте на выбор. Следить за выполнением этого условия будут через специальное приложение на телефоне.

В настоящее время въехать в Японию без карантина могут лишь граждане страны, а также те, кто имеет там вид на жительство. Для остальных въезд ограничен, особенно для прибывающих из стран, где распространяются новые штаммы COVID. Это Великобритания, ЮАР, Ирландия и Бразилия.

Короткая ссылка на эту страницу: