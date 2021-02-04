Откуда появилось слово «карантин»

Остров Лазаретто в Венецианской лагуне в Италии. Именно здесь более 600 лет назад появилось слово «карантин»...

Остров Лазаретто в Венецианской лагуне в Италии. Именно здесь более 600 лет назад появилось слово «карантин». В то время в Венеции разразилась эпидемия бубонной чумы.

[Джероламо Фаццини, археолог]:

«Венеция первой применила систему изоляции, то есть использовала острова и особенности территории, образованной архипелагом из больших и малых островов, разбросанных по лагуне».

На двух из островов были организованы центры для изоляции заражённых. Уже тогда врачи понимали, что это единственный способ остановить распространение чумы.

В XV веке все товары и экипажи судов, прибывающие с востока, должны были провести время в изоляции, прежде чем продолжить свой путь на материк.

[Джероламо Фаццини, археолог]:

«Больных отправляли в старые карантинные помещения, а здоровых – в новые. Лекарств не было, поэтому нужно было остановить распространение. Чума приходила в Венецию в основном с моря, с кораблей. Каждый корабль был потенциальной бактериологической бомбой. На борту были чёрные мыши из Африки и с Востока, которые считаются переносчиками болезни».

Пассажиры, экипаж и ценный груз оставались на карантине 40 дней. Считалось, что этого достаточно, чтобы избежать заражения.

Теперь эксперты изучают надписи на стенах таких карантинных центров.

[Франческа Малагнини, профессор лингвистики]:

«Это надписи и рисунки кораблей, свидетельствующие о прибытии морских судов на Лазаретто. Когда корабли, венецианские галеры, прибывали в Венецию с Востока, товары и экипажи оставались здесь примерно 40 дней».

Остров был разделён на десять изоляторов. Была там и церковь, которая располагалась на пересечении четырёх дорог, ведущих к изоляторам. В ней одновременно проводили службы с четырёх сторон, что помогало соблюдать дистанцию. Также там было два кладбища: христианское и мусульманское.

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