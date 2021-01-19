Парижский ресторан сохранил звезду Мишлен, несмотря на карантин

Парижский ресторан шеф-повара Сильвена Сендры уже несколько месяцев закрыт, а персонал в отпуске. Но недавно поступили..

Парижский ресторан шеф-повара Сильвена Сендры уже несколько месяцев закрыт, а персонал в отпуске. Но недавно поступили хорошие новости: заведение сохранило свою звезду в ежегодном гиде Мишлен.

Знаменитый путеводитель в понедельник опубликовал своё ежегодное французское издание.

Готовя фирменную закуску из цветной капусты в сливках и ванильной заправке в своём пустом ресторане «Флё де Пав», Сендра говорит, что решение путеводителя имеет огромное значение для индустрии, которая очень сильно пострадала от пандемии COVID-19.

Сегодня единственный доход этого ресторана – частные обеды, которые готовят для некоторых постоянных клиентов.

[Сильвен Сендра, шеф-повар]:

«Для людей, которые в этот период получают свою первую звезду, это будет своего рода утешением».

Ресторан «Флё де Пав» напоминает японские закусочные, где повара готовят на открытой кухне. Он открылся в июле 2019 года и спустя шесть месяцев получил свою первую звезду Мишлен. Его дочернее заведение «Итинере» тоже получило звезду. Но потом его пришлось закрыть.

[Сильвен Сендра, шеф-повар]:

«Жаль, что пока не смогли раскрутить этот бизнес, но звезда Мишлен – это уже большая радость».

Это второй «локдаун» для Франции. До этого рестораны работали с июля по октябрь. При этом они сократили количество сидячих мест.

[Сильвен Сендра, шеф-повар]:

«Мы выполняем все гигиенические нормы, но пока всё закрыто. Это разрушает нашу культуру и расстраивает людей».

В целом гид Мишлен дал одному ресторану третью звезду, двум ресторанам – по второй звезде, а также по одной звезде – 54 заведениям.

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