Лампады и лодочки из теста: как калмыки празднуют свой новый год

10 декабря калмыки отмечают свой новый год, или, как его называют, Зул. Это древний праздник, который..

10 декабря калмыки отмечают свой новый год, или, как его называют, Зул. Это древний праздник, который каждый раз выпадает на новую дату. В переводе с калмыцкого его название означает «лампада».

Однако это не новый год в нашем понимании. Его так называют, поскольку калмыки не празднуют дни рождения. Вместо этого прибавляют к своему возрасту один год именно на Зул.

Считается, что народ в этот день праздновал рождение Вселенной. Позже его стали также приурочивать к кончине одного из тибетских лам – Чже Цонкапы.

[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:

«Наш праздник Зул – это уникальный праздник. Дело в том, что мы ещё, калмыки, называем этот праздник День рождения Вселенной. Ни один монголоязычный народ не празднует этот праздник Зул, вот только калмыки – День рождения Вселенной».

В этот день каждая семья должна была провести дома главный ритуал продления жизни.

В лодочку из теста устанавливаются соломинки, обмотанные либо шерстью, либо просто ватой. Каждый набор – количество прожитых лет плюс одна-две соломинки.

[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:

«Внуки, дети… Вот я в эту лодочку (ставлю) сначала хозяина семьи, затем его жена, затем идут дети. Всех сажаем в эту лодочку жизни. Затем берём коровье топлёное масло. Насна-зул поливаем топлёным маслом».

Затем соломинки поджигают.

[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:

«Её на алтарь. И вот она должна прогореть вся. Прогорает. Все соломинки сгорают, боковушки поджариваются. И вот все члены семьи, которым продлевали жизнь, они должны по кусочку теста съесть. А оставшуюся лодочку мы должны закопать в том месте, где человек не ступает ногой. Это можно у корня дерева или где-то в степи».

Пока женщины готовят угощения, мужчины отправляются в степь жечь костры и петь песни.

[Евгений Бембеев, хранитель традиций калмыков]:

«В степи раньше людей можно было встретить не так часто, в такой великой огромной степи. Поэтому каждый путник считался гостем, самым долгожданным, самым дорогим гостем. Поэтому всё самое лучше всегда отдавалось из еды гостю».

Согласно традициям, в Зул калмыки воздерживаются от употребления алкоголя. Вместо этого устраивают чайную церемонию и приглашают гостей.

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