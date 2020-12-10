Лампады и лодочки из теста: как калмыки празднуют свой новый год
10 декабря калмыки отмечают свой новый год, или, как его называют, Зул. Это древний праздник, который..
Дата загрузки: 2020-12-10
Однако это не новый год в нашем понимании. Его так называют, поскольку калмыки не празднуют дни рождения. Вместо этого прибавляют к своему возрасту один год именно на Зул.
Считается, что народ в этот день праздновал рождение Вселенной. Позже его стали также приурочивать к кончине одного из тибетских лам – Чже Цонкапы.
[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:
«Наш праздник Зул – это уникальный праздник. Дело в том, что мы ещё, калмыки, называем этот праздник День рождения Вселенной. Ни один монголоязычный народ не празднует этот праздник Зул, вот только калмыки – День рождения Вселенной».
В этот день каждая семья должна была провести дома главный ритуал продления жизни.
В лодочку из теста устанавливаются соломинки, обмотанные либо шерстью, либо просто ватой. Каждый набор – количество прожитых лет плюс одна-две соломинки.
[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:
«Внуки, дети… Вот я в эту лодочку (ставлю) сначала хозяина семьи, затем его жена, затем идут дети. Всех сажаем в эту лодочку жизни. Затем берём коровье топлёное масло. Насна-зул поливаем топлёным маслом».
Затем соломинки поджигают.
[Майя Каруева, хранительница традиций калмыков]:
«Её на алтарь. И вот она должна прогореть вся. Прогорает. Все соломинки сгорают, боковушки поджариваются. И вот все члены семьи, которым продлевали жизнь, они должны по кусочку теста съесть. А оставшуюся лодочку мы должны закопать в том месте, где человек не ступает ногой. Это можно у корня дерева или где-то в степи».
Пока женщины готовят угощения, мужчины отправляются в степь жечь костры и петь песни.
[Евгений Бембеев, хранитель традиций калмыков]:
«В степи раньше людей можно было встретить не так часто, в такой великой огромной степи. Поэтому каждый путник считался гостем, самым долгожданным, самым дорогим гостем. Поэтому всё самое лучше всегда отдавалось из еды гостю».
Согласно традициям, в Зул калмыки воздерживаются от употребления алкоголя. Вместо этого устраивают чайную церемонию и приглашают гостей.
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