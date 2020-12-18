ЕС начнёт вакцинацию от COVID 27 декабря

Евросоюз начнёт вакцинацию от нового коронавируса 27-29 декабря. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер..

[Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии]:

«Важно, что это скоординированные действия. Не так, что все могут привиться за семь часов. Мы большой континент, 450 миллионов человек, 27 стран. С севера на юг, с востока на запад условия могут различаться, поэтому абсолютно нормально, что для начала вакцинации есть временное окно».

Евросоюз начнёт вакцинацию от нового коронавируса 27-29 декабря. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. За эти два дня вакцинация должна начаться во всех странах блока.

На ЕС сыпался шквал критики за то, что блок слишком медленно одобряет вакцину. Процесс завершится через несколько дней – первым одобренным препаратом должна стать вакцина, совместно разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Так, вакцинация в ЕС начнётся почти на три недели позже, чем в соседней Великобритании. Прививки также уже делают в США, Канаде и России.

По словам главы Еврокомиссии, нужно привить до 70% населения. Контракты заключили с несколькими поставщиками, и вакцин будет боее чем достаточно.

Как ожидают экономисты, вакцинация должна ускорить восстановление экономики Европы.

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