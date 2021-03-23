Испания и Португалия возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Испания возобновляет вакцинацию препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. При этом Минздрав увеличивает возрастной порог до 65 лет...

[Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании]:

«Мы также ждём сведений о клиническом исследовании AstraZeneca в США с участием людей старше 65 лет. У нас есть информация из пресс-релиза, но мы хотим знать все детали исследования. Объявленные результаты хорошие, но надо их изучить».

Испания возобновляет вакцинацию препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. При этом Минздрав увеличивает возрастной порог до 65 лет. Раньше прививку делали людям в возрасте от 18 до 55 лет.

Третий этап испытаний вакцины AstraZeneca прошёл в Чили, Перу и США.

[Мене Пангалос, сотрудник компании AstraZeneca]:

«Промежуточные результаты третьей фазы исследования под руководством AstraZeneca в США показали, что препарат эффективен на 79% в предотвращении COVID-19. Он также на 100% предотвращает тяжёлое течение болезни и необходимость госпитализации. Такие же результаты получены при исследовании с участием людей старше 65 лет».

Ранее Испания и ещё почти 20 стран приостановили использование англо-шведской вакцины. Причиной стали случаи нарушения свёртываемости крови пациентов, которым сделали прививку. Однако на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна.

У испанцев отношение к этому препарату пока разное.

[жительница Мадрида]:«Мне она не кажется такой уж безопасной. Это правда. Я предпочла бы другую (вакцину)». [житель Мадрида]:«Если мне предложили бы сделать прививку, я согласился бы, поскольку считаю, что вакцина лучше, чем вирус».

Применение вакцины AstraZeneca возобновила и Португалия. Власти надеются, что к концу лета прививку сделает 70% населения страны.

[Алешандре Томаш, директор центра здоровья Сейшала]:«В конце прошлой недели нам разрешили продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. И уже 6500 жителей Сейшала привились. У них нет никаких неблагоприятных последствий».

Между тем компания AstraZeneca ожидает, что Европейское агентство лекарственных средств в начале апреля разрешит производство вакцины в нидерландском городе Лейден. Её будут делать на заводе голландской компании Halix.

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