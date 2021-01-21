В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Москве открылись шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. В них можно привиться препаратом «Спутник V»,..

В Москве открылись шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. В них можно привиться препаратом «Спутник V», разработанным научным центром имени Гамалеи.

Одна из выездных групп медиков работает в театре «Геликон-опера».

[Дмитрий Бертман, директор театра «Геликон-опера»]:

«Сейчас, когда, появилась возможность сделать эту прививку, – это надежда на то, что скоро этот зал, который помнит аплодисменты битковых аншлагов, опять станет полным. И для нас станет безопасно играть спектакли для зрителей, а для артистов тоже будет безопасно находиться вместе на сцене».

Прививки в мобильных центрах делают бесплатно, записываться заранее не нужно. Перед вакцинацией пациентов осматривает врач. В холле театра собралась небольшая очередь.

[Михаил, житель Москвы]:

«Здесь, потому что это удобно, красиво и безопасно».

После прививки нужно ещё полчаса оставаться в мобильном пункте под наблюдением врачей.

Выездные группы медиков также работают во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», в фудмолле «Депо» и в двух торговых центрах.

[Александр]:

«Удобное месторасположение и друзья рядом. Сразу зайду, расскажу, какие впечатления».

Вакцинацию также проводят в 100 пунктах на базе городских поликлиник. Прививку делают и в частных медицинских клиниках. В столице вакцинировались уже не менее 200 тысяч человек.

По официальным данным, в Москве в общей сложности коронавирусом заразились 900 тысяч человек, более 12 тысяч умерли.

Всего в России зарегистрировано три миллиона 600 тысяч случаев COVID-19, скончались 67 тысяч человек.

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