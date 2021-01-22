Оргкомитет «Токио-2020» надеется, что вакцинация поможет успешно провести Игры

До летней Олимпиады в Токио осталось полгода. Однако пышного празднества в честь этой даты не будет...

До летней Олимпиады в Токио осталось полгода. Однако пышного празднества в честь этой даты не будет. Страна переживает третью волну пандемии. Несмотря на это, глава оргкомитета Игр надеется, что вакцинация от COVID-19 поможет безопасно и успешно провести крупнейшее в мире спортивное мероприятие.

[Тосиро Муто, глава оргкомитета «Токио-2020»]:

«Как только начнётся массовая вакцинация в США и Европе, думаю, без сомнений, это окажет положительное влияние на будущее Игр. Однако вакцинация не панацея. Я понимаю, что нельзя отменить меры защиты от коронавируса».

На Олимпиаду должны приехать 15 тысяч спортсменов. Организаторы обещают, что двухнедельного карантина для них не будет, как, например, было на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Там изоляция принесла атлетам много проблем.

[Тосиро Муто, глава оргкомитета «Токио-2020»]:

«Конечно, разумно ввести 14-дневный карантин (для спортсменов из-за рубежа). Об этом мы тоже подумали. Однако нельзя создавать ситуацию, когда атлеты две недели не смогут тренироваться перед соревнованиями».

В списке мер безопасности будут правила социального дистанцирования и постоянное тестирование на COVID-19.

В феврале или марте организаторы решат, можно ли допускать на Игры зрителей. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Между тем, согласно недавнему социологическому опросу, 80% японцев хотят, чтобы Олимпиаду отложили или вообще отменили. Однако организаторы такой возможности не рассматривают. На подготовку к Играм уже потрачено более 12 миллиардов долларов. Перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год также потребовал дополнительных расходов почти в три миллиарда долларов.

[Тосиро Муто, глава оргкомитета «Токио-2020»]:

«Если коронавирус будет распространяться в большом масштабе, то, естественно, люди будут встревожены из-за проведения Олимпиады. Но мы надеемся, что ситуация улучшится. И тогда общественное мнение тоже изменится в лучшую сторону».

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа. При этом организаторы ограничат число участников церемонии открытия Игр.

Короткая ссылка на эту страницу: