В столице Чили продляют и ужесточают локдаун, хотя вакцинация в стране идёт быстро
Минздрав Чили продлил и ужесточил локдаун в Сантьяго, чтобы сдержать вторую волну эпидемии COVID-19. С конца..
Дата загрузки: 2021-03-26
Минздрав Чили продлил и ужесточил локдаун в Сантьяго, чтобы сдержать вторую волну эпидемии COVID-19. С конца февраля в стране растёт суточный показатель заражений коронавирусом. В последнюю неделю ежедневно выявляют почти по семь тысяч новых случаев.
[Энрике Парис, министр здравоохранения Чили]:
«Важно, чтобы люди понимали: ситуация тревожная и правительство обеспокоено. Поэтому мы просим чилийцев также не быть безразличными. Мы все часть этой страны, и у всех есть обязанности, которые надо выполнить в условиях пандемии».
Карантинные меры ужесточают, несмотря на то, что темп вакцинации на душу населения в Чили – самый быстрый в мире. В стране привились почти шесть миллионов человек из 18-миллионного населения. Более половины из них получили обе дозы вакцины.
[жительница Сантьяго]:
«Ситуация критическая. Люди сбиты с толку. Информации много, но люди её не воспринимают. Мы все думали, что после первой дозы вакцины будем защищены и не заразимся вирусом, но это не так».
По словам властей, эпидемиологическая ситуация ухудшилась, когда в стране начали распространятся более заразные штаммы коронавируса.
[Альберто Дугнак, замминистра здравоохранения Чили]:
«Последние несколько дней в больницах появляется больше пациентов. Как мы уже говорили и как отметил министр, сейчас в стране занято 95% коек».
Жёсткий локдаун начнётся в Сантьяго 27 марта. Власти расширили список ограничительных мер. Также Минздрав запретил поездки внутри страны без крайней необходимости.
В Чили в общей сложности выявили более 950 тысяч случаев COVID-19. Умерли 22 с половиной тысячи пациентов. 890 тысяч человек выздоровели.
Чили первой в Южной Америке начала кампанию вакцинации. Препарат Pfizer поступил в страну 24 декабря.
Короткая ссылка на эту страницу: