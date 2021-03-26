В столице Чили продляют и ужесточают локдаун, хотя вакцинация в стране идёт быстро

Минздрав Чили продлил и ужесточил локдаун в Сантьяго, чтобы сдержать вторую волну эпидемии COVID-19. С конца..

Минздрав Чили продлил и ужесточил локдаун в Сантьяго, чтобы сдержать вторую волну эпидемии COVID-19. С конца февраля в стране растёт суточный показатель заражений коронавирусом. В последнюю неделю ежедневно выявляют почти по семь тысяч новых случаев.

[Энрике Парис, министр здравоохранения Чили]:

«Важно, чтобы люди понимали: ситуация тревожная и правительство обеспокоено. Поэтому мы просим чилийцев также не быть безразличными. Мы все часть этой страны, и у всех есть обязанности, которые надо выполнить в условиях пандемии».

Карантинные меры ужесточают, несмотря на то, что темп вакцинации на душу населения в Чили – самый быстрый в мире. В стране привились почти шесть миллионов человек из 18-миллионного населения. Более половины из них получили обе дозы вакцины.

[жительница Сантьяго]:

«Ситуация критическая. Люди сбиты с толку. Информации много, но люди её не воспринимают. Мы все думали, что после первой дозы вакцины будем защищены и не заразимся вирусом, но это не так».

По словам властей, эпидемиологическая ситуация ухудшилась, когда в стране начали распространятся более заразные штаммы коронавируса.

[Альберто Дугнак, замминистра здравоохранения Чили]:

«Последние несколько дней в больницах появляется больше пациентов. Как мы уже говорили и как отметил министр, сейчас в стране занято 95% коек».

Жёсткий локдаун начнётся в Сантьяго 27 марта. Власти расширили список ограничительных мер. Также Минздрав запретил поездки внутри страны без крайней необходимости.

В Чили в общей сложности выявили более 950 тысяч случаев COVID-19. Умерли 22 с половиной тысячи пациентов. 890 тысяч человек выздоровели.

Чили первой в Южной Америке начала кампанию вакцинации. Препарат Pfizer поступил в страну 24 декабря.

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