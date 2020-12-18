Российские атлеты два года не смогут выступать на Олимпиадах под флагом страны

Российские спортсмены два года не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны. Спортивный..

Российские спортсмены два года не смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством, но вдвое сократил их срок.

WADA в прошлом декабре на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях. По данным агентства, причиной стали манипуляции с допинг-тестами со стороны Московской антидопинговой лаборатории. По требованию WADA она передала результаты тестов, полученных от спортсменов с января 2012 по август 2015 года, но при этом попыталась скрыть не менее 145 случаев применения запрещённых веществ.

Россия подала апелляцию, поэтому санкции не вступали в силу до решения суда. Руководство WADA считает, что выиграло это дело. При этом оно разочаровано смягчением санкций.

[Витольд Банька, президент WADA]:

«Мы считаем, что они были соразмерны и разумны. Но всё же WADA не судья, а прокурор, и мы обязаны уважать решение коллегии. Это по-прежнему самые серьёзные санкции, когда-либо наложенные на какую-либо страну за допинговые нарушения».

В результате смягчения санкций российские атлеты смогут выступать в форме с цветами национального флага. При этом на ней можно писать слово «Россия», но также придётся указывать, что выступает нейтральный спортсмен.

Российское антидопинговое агентство РУСАДА считает победой России то, что «чистые» спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях. Однако оно не полностью удовлетворено решением суда.

[Михаил Буханов, и. о. гендиректора РУСАДА]:

«Мы считаем, что решение суда не совсем обоснованно и справедливо, и РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA. А для этого нет никаких легальных аргументов. И мы считаем, что в своём решении суд не полностью учёл все аргументы российской стороны».

В ближайшие два года Россия не сможет подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Также российским чиновникам запрещено официально присутствовать на Олимпиадах. Кроме того, Россия должна выплатить WADA миллион евро, чтобы возместить затраты на антидопинговое расследование.

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