Еврокомиссия рекомендовала вакцинировать 70% взрослого населения уже к лету

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам к лету вакцинировать от COVID-19 две трети взрослого населения. Зимой же она призвала..

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам к лету вакцинировать от COVID-19 две трети взрослого населения. Зимой же она призвала делать упор на более уязвимые социальные группы. [Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии]:«Сегодня мы предлагаем, чтобы к марту этого года страны-члены вакцинировали не менее 80% медиков и социальных работников, а также 80% людей старше 80 лет. Мы также предлагаем к лету этого года вакцинировать минимум 70% взрослого населения».

Правительства 27 стран-членов сами определяют интенсивность процесса вакцинации и приоритетные группы. При этом Еврокомиссия не уточнила, как планирует увеличить скорость производства препаратов, чтобы достичь своей амбициозной цели. Согласно её планам, уже к лету прививки должны будут сделать более чем двумстам миллионам жителей ЕС. И каждому нужно будет ввести по две дозы.

Пока блок утвердил два препарата. Один из них от компаний Pfizer/BioNTech. ЕС забронировал около 600 миллионов доз этой вакцины. Как ожидается, эту партию должны поставить до конца года.

Тем временем, Германия продлила усиленный карантин до 14 февраля. В стране будут по-прежнему закрыты рестораны и спортивные центры. Люди должны быть в масках в общественном транспорте и магазинах. Кроме того, работодатели теперь обязаны переводить сотрудников на удалённую работу, когда это возможно.

Прививки от COVID в Германии сделали уже более чем миллиону человек. При этом в стране живёт около 83 миллионов.

Эксперты говорят, что в свете распространения нового, более заразного штамма COVID нужны и другие меры.

[Карл Лаутербах, эпидемиолог и депутат бундестага]:«Пока у нас нет чёткой картины текущей обстановки. Но я считаю, что в Европе встанет необходимость закрыть границы, чтобы остановить распространение B117. Если новый штамм распространится по Европе ещё больше, то случится именно это».

А в Великобритании, которая официально покинула ЕС, реанимационные отделения в больницах переполнены. Медработники говорят, что эта волна оказалась больше и страшнее.

[Карлин Келли, медсестра]:«Даже не предполагала, что в реанимации может быть так много пациентов».

В Великобритании продолжается третий «локдаун». При этом страна быстрее всех в Европе ведёт кампанию по вакцинации. Прививки сделали более чем четырём миллионам человек. К середине февраля эта цифра должна возрасти до 15 миллионов.

Как ожидается, ослабление мер начнётся здесь уже в марте.

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