Еврокомиссия рекомендовала вакцинировать 70% взрослого населения уже к лету
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам к лету вакцинировать от COVID-19 две трети взрослого населения. Зимой же она призвала..
Дата загрузки: 2021-01-20
«Сегодня мы предлагаем, чтобы к марту этого года страны-члены вакцинировали не менее 80% медиков и социальных работников, а также 80% людей старше 80 лет. Мы также предлагаем к лету этого года вакцинировать минимум 70% взрослого населения».
Правительства 27 стран-членов сами определяют интенсивность процесса вакцинации и приоритетные группы. При этом Еврокомиссия не уточнила, как планирует увеличить скорость производства препаратов, чтобы достичь своей амбициозной цели. Согласно её планам, уже к лету прививки должны будут сделать более чем двумстам миллионам жителей ЕС. И каждому нужно будет ввести по две дозы.
Пока блок утвердил два препарата. Один из них от компаний Pfizer/BioNTech. ЕС забронировал около 600 миллионов доз этой вакцины. Как ожидается, эту партию должны поставить до конца года.
Тем временем, Германия продлила усиленный карантин до 14 февраля. В стране будут по-прежнему закрыты рестораны и спортивные центры. Люди должны быть в масках в общественном транспорте и магазинах. Кроме того, работодатели теперь обязаны переводить сотрудников на удалённую работу, когда это возможно.
Прививки от COVID в Германии сделали уже более чем миллиону человек. При этом в стране живёт около 83 миллионов.
Эксперты говорят, что в свете распространения нового, более заразного штамма COVID нужны и другие меры.[Карл Лаутербах, эпидемиолог и депутат бундестага]:
«Пока у нас нет чёткой картины текущей обстановки. Но я считаю, что в Европе встанет необходимость закрыть границы, чтобы остановить распространение B117. Если новый штамм распространится по Европе ещё больше, то случится именно это».
А в Великобритании, которая официально покинула ЕС, реанимационные отделения в больницах переполнены. Медработники говорят, что эта волна оказалась больше и страшнее.[Карлин Келли, медсестра]:
«Даже не предполагала, что в реанимации может быть так много пациентов».
В Великобритании продолжается третий «локдаун». При этом страна быстрее всех в Европе ведёт кампанию по вакцинации. Прививки сделали более чем четырём миллионам человек. К середине февраля эта цифра должна возрасти до 15 миллионов.
Как ожидается, ослабление мер начнётся здесь уже в марте.
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