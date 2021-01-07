Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от COVID-19
6 января Нидерланды официально начали вакцинацию населения от COVID-19. Страна сделала это последней в ЕС. 39-летняя..
Дата загрузки: 2021-01-07
39-летняя медсестра Санна Элкадири заботится о постояльцах дома престарелых в городе Вегел. Ей сделали привывку первой. Использовали препарат Pfizer/BioNTech.
Ранее многие жители страны были недовольны задержками.
[жительница Нидерландов]:
«Я очень довольна, что они начали. На самом деле они с этим затянули, но сначала нужно было всё проверить. И это тоже хорошо. Для меня это важно. Хорошо, что они начали с медиков».
[житель Нидерландов]:
«Очень хорошо, особенно то, что они начали с Вегела. Теперь мы все ждём своей очереди. Чем скорее, тем лучше».
Общественное негодование в Нидерландах в последние дни нарастало. Во время дебатов во вторник премьер-министр Марк Рютте сказал, что ему стоило проинструктировать органы здравоохранения начать кампанию по массовой вакцинации раньше.
При этом он отметил, что правительство готовилось к поставкам другого препарата, и что многие больницы не были готовы принять вакцину Pfizer, которую необходимо хранить при температуре в минус 75-80 градусов по Цельсию.
[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:
«Мы полагали, что хорошо подготовлены. Но мы были готовы к одной вакцине, а привезли другую».
Правительство рассчитывало, что в первую очередь одобрят препарат компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
В Нидерландах продолжает действовать жёсткий карантин. Все школы закрыты. Также не работает большинство магазинов. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в стране остаётся высоким. Здесь подтверждено более 840 тысяч случаев. Умерло около 12 тысяч человек.
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