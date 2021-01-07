Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от COVID-19

6 января Нидерланды официально начали вакцинацию населения от COVID-19. Страна сделала это последней в ЕС.

39-летняя медсестра Санна Элкадири заботится о постояльцах дома престарелых в городе Вегел. Ей сделали привывку первой. Использовали препарат Pfizer/BioNTech.

Ранее многие жители страны были недовольны задержками.

[жительница Нидерландов]:

«Я очень довольна, что они начали. На самом деле они с этим затянули, но сначала нужно было всё проверить. И это тоже хорошо. Для меня это важно. Хорошо, что они начали с медиков». [житель Нидерландов]:

«Очень хорошо, особенно то, что они начали с Вегела. Теперь мы все ждём своей очереди. Чем скорее, тем лучше».

Общественное негодование в Нидерландах в последние дни нарастало. Во время дебатов во вторник премьер-министр Марк Рютте сказал, что ему стоило проинструктировать органы здравоохранения начать кампанию по массовой вакцинации раньше.

При этом он отметил, что правительство готовилось к поставкам другого препарата, и что многие больницы не были готовы принять вакцину Pfizer, которую необходимо хранить при температуре в минус 75-80 градусов по Цельсию.

[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:

«Мы полагали, что хорошо подготовлены. Но мы были готовы к одной вакцине, а привезли другую».

Правительство рассчитывало, что в первую очередь одобрят препарат компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

В Нидерландах продолжает действовать жёсткий карантин. Все школы закрыты. Также не работает большинство магазинов. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в стране остаётся высоким. Здесь подтверждено более 840 тысяч случаев. Умерло около 12 тысяч человек.

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