Южная Корея закрывает лыжные курорты

Южная Корея закрывает все горнолыжные курорты и другие популярные в конце года места зимнего отдыха, чтобы..

[Юн Тхэ Хо, сотрудник Управления по ЧС Южной Кореи]:

«Мы запретим людям собираться на объектах зимних видов спорта, таких как горнолыжные курорты, санные парки и катки, поскольку в людных ресторанах и гостиницах на их территориях риск заражения возрастает».

Южная Корея закрывает все горнолыжные курорты и другие популярные в конце года места зимнего отдыха, чтобы остановить третью волну коронавируса. Власти призвали всех соблюдать осторожность в рождественские и новогодние праздники. Меры будут действовать до 3 января.

В Сеуле и окрестностях запретили собираться компаниями более четырёх человек. Рестораны и кафе остаются открытыми, однако должны следовать более жёстким правилам.

[Юн Тхэ Хо, сотрудник Управления по ЧС Южной Кореи]:

«Мы также настоятельно рекомендуем, чтобы люди по всей стране воздерживались от общественных собраний из пяти и более человек. Учитывая случаи заражения среди членов семьи и друзей, рестораны должны запретить бронирование и вход для компаний из пяти и более человек. В случае нарушения их оштрафуют».

В понедельник в стране зафиксировали самое высокое суточное число умерших от COVID. А в выходные был рекорд по суточному числу новых заражённых – почти 1100 человек. В целом в Южной Корее выявили более 51 тысячи случаев заражения коронавирусом. 722 человека скончались.

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