США и Южная Корея подписали договор о разделении расходов на оборону

Южная Корея и США подписали соглашение о разделении расходов на оборону. Встреча прошла в четверг в..

Южная Корея и США подписали соглашение о разделении расходов на оборону. Встреча прошла в четверг в Сеуле.

Согласно договору, Южная Корея в 2021 году почти на 14% увеличит свой вклад в расходы на размещение американских военнослужащих в стране. А их базируется здесь около 28 500.

Это будет самое большое ежегодное увеличение почти за два десятилетия.

В официальной церемонии подписания в МИДе участвовали замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чон Кук и поверенный в делах посольства США в Сеуле Роб Рэпсон. Соглашение назвали «Договор о специальных мерах».

В 2021 году вклад Южной Кореи увеличивается до одного миллиарда 50 миллионов долларов. Таким образом был улажен давний спор о разделении финансирования, который обострился при правлении Дональда Трампа. 45-й президент США считал, что Сеул за свою оборону должен платить больше.

Американские войска, которые размещены в Южной Корее, считаются сдерживающим фактором для Северной Кореи и Китая. Они также расширяют влияние и возможности Вашингтона в Азии.

Тем временем, в тот же день в Сеуле прошла встреча министров обороны Южной Кореи и Индонезии. Их переговоры были призваны укрепить двусторонние связи в сфере обороны и региональной безопасности. Кроме того, министры обсудили совместный проект по разработке истребителей.

В 2014 году Южная Корея и Индонезия договорились вместе создать самолёт KF-X. Проект оценивают в 6 миллиардов 330 миллионов долларов. При этом Джакарта согласилась оплатить 20% стоимости.

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