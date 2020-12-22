В Дании запретили разводить норок до 2022 года

Датский парламент большинством голосов принял закон о запрете разведения норок до 15 января 2022 года. Так..

Датский парламент большинством голосов принял закон о запрете разведения норок до 15 января 2022 года. Так законодатели задним числом подвели правовую базу под распоряжение властей уничтожить этих зверьков на всех зверофермах в стране. Оно было отдано в начале ноября.

Усыпить всех норок решили из-за обнаруженного у них мутировавшего штамма коронавируса. Как оказалось, он передаётся людям и опасен тем, что может ослабить действие будущих вакцин.

В Дании насчитывается более 1100 норковых хозяйств. Эрик Ваммен до сих пор не забивал своих 5000 зверьков, потому что они здоровы.

[Эрик Ваммен, фермер]:

«Я надеялся сохранить норок живыми, чтобы продолжить их разведение в Дании. Но теперь, думаю, из-за правительства это невозможно. Оно навредило всем фермерам в стране».

На норковых фермах занято около трёх тысяч человек. Теперь все они станут безработными.

[Анна Малиута, сотрудница фермы]:

«Мне очень тяжело, потому что я люблю свою работу. Это очень тяжело психологически. Мы проработали здесь 12 лет, а сейчас теряем свои места». [Франк Струнтсе, фермер]:

«Мне придётся закрыться, потому что норок не осталось. Конечно, я хотел бы продолжить свою работу, но это невозможно».

За нарушение закона предусмотрен крупный штраф или тюремное заключение до полугода. Также фермерам дадут некоторую компенсацию, но её размер пока не определён.

Дания была крупнейшим в мире экспортёром норковых шкурок и изделий из них. Фермеры говорят, что после правительственного запрета отрасль уже не возродится в былом масштабе.

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