12-летний инвестор из Южной Кореи зарабатывает на покупке акций

Просмотр деловых новостей с самого утра – обычное начало дня для 12-летнего южнокорейца Квон Чуна. Он..

[Квон Чун, 12-летний школьник и инвестор]:

«Моя мечта как инвестора – получать долгосрочную прибыль, чтобы я мог помогать нуждающимся соседям. Это будет настоящая радость».

Просмотр деловых новостей с самого утра – обычное начало дня для 12-летнего южнокорейца Квон Чуна. Он мечтает стать новым Уорреном Баффетом, покупая акции.

Такое хобби у мальчика появилось в прошлом году. Сидя на карантине, он стал просить маму открыть ему счёт с начальным капиталом более чем в 20 тысяч долларов. В то время эталонный индекс KOSPI как раз начал восстанавливаться после самого большого падения за десятилетие. В итоге Квон получил 43% прибыли.

[Квон Чун, 12-летний школьник и инвестор]:

«Один эксперт сказал, что это возможность, открывающаяся раз в десятилетие. Я подумал, что это очень важно, но мои родители были против инвестиций, поэтому я постоянно говорил с ними и убеждал открыть мне аккаунт и начать инвестировать».

Все больше инвесторов-новичков в Южной Корее – подростки. И тенденция усиливается, поскольку фондовые рынки заманивают родителей, разочарованных в системе образования.

[Ли Ын Чу, мама Квон Чуна]:

«Мы живём в другом мире. Лучше было бы, если бы человек сам развивал свои таланты и имел время это делать вместо того, чтобы усердно учиться и пытаться попасть в какую-то компанию».

Рост популярности такого вида заработка также отражает проблемы с трудоустройством молодых южнокорейцев. К январю каждый четвёртый из них был безработным. Это наихудший показатель для страны.

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