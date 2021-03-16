Телеканал NTD

Два острова в Южной Корее стали фиолетовыми, чтобы привлечь туристов

Два острова в Южной Корее стали фиолетовыми, чтобы привлечь туристов

В мир фиолетовых грёз погрузились южнокорейские острова Панвол и Пакчи, благодаря чему превратились в туристическую достопримечательность...

Дата загрузки: 2021-03-16

В мир фиолетовых грёз погрузились южнокорейские острова Панвол и Пакчи, благодаря чему превратились в туристическую достопримечательность. Повсюду растёт лаванда, а крыши домов и тротуары окрашены в разные оттенки сиреневого и фиолетового. Даже местные жители носят одежду таких цветов.

[Чон Сун Сим, жительница острова Пакчи]:
«Я одеваюсь в фиолетовое с головы до пят, включая нижнее белье и обувь. И это делает меня счастливой».

С 2015 года власти уезда Синан вложили более четырёх миллионов долларов в то, чтобы острова стали фиолетовыми. В оттенки этого цвета здесь также выкрашены интерьеры гостиничных номеров и ресторанов.

[туристка]:
«Здесь подают сиреневый рис, и даже посуда фиолетовая, это здорово».

Много впечатлений дарит и прогулка по фиолетовым мостам.

[туристка]:
«Это изумительно и похоже на волшебную сказку. Все бабушки здесь в фиолетовых одеждах, это восхитительно».

Син Ток Им живёт на острове Пакчи шесть десятилетий. Она рада многочисленным гостям.

[Син Ток Им, жительница острова Пакчи]:
«С тех пор как вся молодёжь уехала отсюда, старики жили здесь уединённо. Но мы посадили лаванду, и теперь сюда приезжают молодые люди и дети. Я радуюсь им, как своим внукам».

Фиолетовые острова официально принимают туристов с 2019 года. За это время здесь побывало полмиллиона гостей.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...