Два острова в Южной Корее стали фиолетовыми, чтобы привлечь туристов
В мир фиолетовых грёз погрузились южнокорейские острова Панвол и Пакчи, благодаря чему превратились в туристическую достопримечательность...
Дата загрузки: 2021-03-16
[Чон Сун Сим, жительница острова Пакчи]:
«Я одеваюсь в фиолетовое с головы до пят, включая нижнее белье и обувь. И это делает меня счастливой».
С 2015 года власти уезда Синан вложили более четырёх миллионов долларов в то, чтобы острова стали фиолетовыми. В оттенки этого цвета здесь также выкрашены интерьеры гостиничных номеров и ресторанов.
[туристка]:
«Здесь подают сиреневый рис, и даже посуда фиолетовая, это здорово».
Много впечатлений дарит и прогулка по фиолетовым мостам.
[туристка]:
«Это изумительно и похоже на волшебную сказку. Все бабушки здесь в фиолетовых одеждах, это восхитительно».
Син Ток Им живёт на острове Пакчи шесть десятилетий. Она рада многочисленным гостям.
[Син Ток Им, жительница острова Пакчи]:
«С тех пор как вся молодёжь уехала отсюда, старики жили здесь уединённо. Но мы посадили лаванду, и теперь сюда приезжают молодые люди и дети. Я радуюсь им, как своим внукам».
Фиолетовые острова официально принимают туристов с 2019 года. За это время здесь побывало полмиллиона гостей.
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