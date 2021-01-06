Вашингтон добился отмены бойкота в отношении Катара

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман открыл саммит стран Персидского залива. На встрече обсудили угрозу со стороны Ирана, а также подписали соглашение, которое положит конец затяжному конфликту нескольких арабских стран с Катаром.

На мероприятие прибыл эмир Катара шейх Та́мим бин Хамад бин Хали́фа. Также на нём присутствовал старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнир. Именно благодаря посредничеству администрации нынешнего президента США удалось резрешить затянувшийся конфликт.

[Мухаммед ибн Салман, наследный принц Саудовской Аравии]:

«Мы хотим отметить усилия нашего союзника – Соединённых Штатов, а также всех, кто помогал в этом процессе. Эти усилия, хвала Богу, привели к соглашению в городе Аль-Ула, которое будет подписано на этом благословенном саммите, и которое подтверждает единство и стабильность арабских стран Персидского залива, а также братство между нашими народами, стремящимися реализовать свои надежды и чаяния».

В середине 2017 года Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические, торговые и туристические связи с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористических организаций. Страна все обвинения отрицала.

Саудовская Аравия уже объявила, что откроет свои границы и воздушное пространство для путешественников из Катара. Остальные три страны, как ожидается, сделают то же самое.

Эксперты говорят, что окончание трёхлетнего противоречия принесёт пользу и Катару, и его соседям, а это отразится на фондовых рынках региона.

[Амид Канаан, экономист]:

«В прошлом мы видели, что пострадали банки, сфера транспорта, логистика и торговля продуктами питания. Все эти отрасли восстановятся. Это же касается компаний, которые утратили доступ на рынки Катара, и катарских предприятий, для которых закрылся доступ на рынки государств Персидского залива. Все они вернутся к нормальной работе. Восстановится вся экономическая система».

Катару удалось пережить бойкот 2017 года благодаря своим запасам природного газа. Он наладил новые маршруты поставки, а также перевёл миллиарды долларов в местные банки.

Напомним, ранее администрация Дональда Трампа также добилась восстановления дипломатических отношений между рядом арабских государств и Израилем.

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