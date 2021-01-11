Помпео: США снимают ограничения на взаимодействие с властями Тайваня

В вопросах взаимодействия с чиновниками из Тайваня Соединённые Штаты устранят все взятые на себя по собственной..

В вопросах взаимодействия с чиновниками из Тайваня Соединённые Штаты устранят все взятые на себя по собственной инициативе ограничения. Об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео. Таким образом он проложил дорогу к ещё более тесному сотрудничеству Вашингтона с демократическим островом.

Китайские коммунистические власти рассматривают частично признанное государство Тайвань как часть своей территории. И они давно хотят вернуть контроль над островом, не отрицая возможность применения военной силы. При этом они реагируют крайне негативно, когда чиновники других стран контактируют с тайваньским правительством.

В течение десятилетий в США существовал негласный кодекс, которому следовали все дипломаты. Например, они не встречались с представителями Тайваня в здании Госдепартамента, а выбирали для этого отели.

Помпео написал: «Больше такого не будет. Сегодня я объявляю, что снимаю все ограничения, наложенные по собственной воле».

Помпео распорядился, чтобы исполнительные органы считали недействительными так называемые «правила для контактов» с Тайванем, ранее выпущенные Государственным департаментом.

Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают неофициальные связи с самоуправляемым островом в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года.

Закон разрешает Соединённым Штатам обеспечивать остров военной техникой для его самообороны. Согласно нему, на острове также основали некоммерческую организацию под названием «Американский институт на Тайване», которая теперь де-факто является посольством США на острове.

Соединенные Штаты и Тайвань во время президентства Трампа укрепили отношения. В прошлом году Вашингтон одобрил несколько крупных продаж оружия Тайваню и расширил взаимодействие с островом.

Помпео написал: «За последние три года администрация Трампа санкционировала продажу Тайваню оружия на сумму более чем 15 миллиардов долларов. А при администрации Обамы объём продаж за восемь лет составил 14 миллиардов долларов».

Продажа американского оружия жизненно важна для Тайваня на фоне эскалации напряжённости в регионе. По данным Министерства национальной обороны Тайваня, в 2020 году китайские самолёты нарушали воздушное пространство Тайваня примерно 380 раз. В 2021

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