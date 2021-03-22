Юг Европы призывает к большей солидарности в новом миграционном пакте

Средиземноморские страны, которые находятся на передовой противостояния нелегальной миграции, призвали правительство ЕС проявить к ним больше..

Средиземноморские страны, которые находятся на передовой противостояния нелегальной миграции, призвали правительство ЕС проявить к ним больше солидарности. Они говорят, что предлагаемого пересмотра миграционных правил недостаточно.

Свой призыв они выразили на саммите под названием MED5 в Афинах. В нём приняли участие представители Греции, Италии, Испании, Кипра и Мальты.

[Нотис Митарачи, министр по делам миграции Греции]:

«Совершенно очевидно, что в решении миграционного кризиса должны участвовать все государства-члены. Мы не можем допустить, чтобы пять средиземноморских стран-членов принимали на себя всё давление за остальную часть Европейского союза».

В ЕС предлагают изменить миграционные правила. В сентябре прошлого года новый пакт предложила Еврокомиссия. Пока его не утвердили.

Средиземноморские страны говорят, что в новые правила необходимо включить обязательное переселение мигрантов, пусть даже ограниченным числом.

[Лучана Ламорджезе, министр внутренних дел Италии]:

«Надо сказать, что в Европе ещё многое предстоит сделать, и все наши пять стран, безусловно, с этим согласны. Поэтому мы просили и будем просить Европу об обязательном переселении, даже если оно будет ограничено в процентом отношении к прибывшим».

Наибольший наплыв мигрантов в этом столетии произошёл в ЕС в 2015 году, когда более миллиона искателей убежища прибыли к берегам Европы – в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. Сегодня поток людей сократился примерно до 95 тысяч в год. Люди по большей мере прибывают в Италию, Испанию и Грецию.

[Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании]:

«Мы хотим, чтобы пакт о миграции и предоставлении убежища был основан на солидарности и справедливой совместной ответственности. Для нас это главный вопрос».

Юг Европы просит ввести так называемую «обязательную солидарность». То есть каждая страна ЕС должна будет принимать мигрантов и обеспечивать им статус беженца либо возвращение на родину.

Против этого выступают страны восточной Европы, включая Польшу и Чехию. Они отказываются от этого правила, несмотря на то, что Еврокомиссия обещает платить по 10 тысяч евро за приём каждого взрослого мигранта.

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