Испания и Великобритания заключили предварительное соглашение по Гибралтару
Испания и Великобритания заключили предварительное соглашение о статусе Гибралтара после брексита. На заморской территории Соединённого Королевства..
Дата загрузки: 2021-01-01
[Аранча Гонсалес Лайя, министр иностранных дел Испании]:
«Это соглашение также представляет собой прочную основу для построения будущих отношений между Испанией и Соединённым Королевством. Эта страна – наш друг и партнёр, и мы хотим укрепить с ней отношения в эту новую эпоху, которая начинается сейчас».
24 декабря представители Великобритании и Европейской комиссии заключили соглашение о сотрудничестве после выхода королевства из ЕС. Однако статус Гибралтара не обсуждался. Лондон и Мадрид вели переговоры о положении на сухопутной границе, отделяющей британскую территорию от Испании.
[Аранча Гонсалес Лайя, министр иностранных дел Испании]:
«Я хочу особо упомянуть граждан испанского района Кампо-де-Гибралтар и Гибралтара, которые опасались последствий жёсткого брексита. Думаю, теперь они могут вздохнуть с облегчением. Мы разрушили барьеры, чтобы построить зону общего процветания».
Гибралтар – это оспариваемая Мадридом заморская территория Соединённого Королевства. Она находится на юге Пиренейского полуострова у Гибралтарского пролива и граничит с испанским городом Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.
После выхода Великобритании из ЕС граждане Гибралтара могли потерять свободный доступ к рынку Евросоюза, а также возможность перемещаться по его территории без визы.
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