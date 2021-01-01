Испания и Великобритания заключили предварительное соглашение по Гибралтару

Испания и Великобритания заключили предварительное соглашение о статусе Гибралтара после брексита. На заморской территории Соединённого Королевства..

[Аранча Гонсалес Лайя, министр иностранных дел Испании]:

«Это соглашение также представляет собой прочную основу для построения будущих отношений между Испанией и Соединённым Королевством. Эта страна – наш друг и партнёр, и мы хотим укрепить с ней отношения в эту новую эпоху, которая начинается сейчас».

Испания и Великобритания заключили предварительное соглашение о статусе Гибралтара после брексита. На заморской территории Соединённого Королевства будут действовать некоторые программы Европейского Союза, в том числе Шенгенское соглашение и таможенный режим.

24 декабря представители Великобритании и Европейской комиссии заключили соглашение о сотрудничестве после выхода королевства из ЕС. Однако статус Гибралтара не обсуждался. Лондон и Мадрид вели переговоры о положении на сухопутной границе, отделяющей британскую территорию от Испании.

[Аранча Гонсалес Лайя, министр иностранных дел Испании]:

«Я хочу особо упомянуть граждан испанского района Кампо-де-Гибралтар и Гибралтара, которые опасались последствий жёсткого брексита. Думаю, теперь они могут вздохнуть с облегчением. Мы разрушили барьеры, чтобы построить зону общего процветания».

Гибралтар – это оспариваемая Мадридом заморская территория Соединённого Королевства. Она находится на юге Пиренейского полуострова у Гибралтарского пролива и граничит с испанским городом Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.

После выхода Великобритании из ЕС граждане Гибралтара могли потерять свободный доступ к рынку Евросоюза, а также возможность перемещаться по его территории без визы.

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