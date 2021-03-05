Жизнь на природе: как пандемия помогла итальянцам реализовать мечту

Это одна из тех итальянских семей, жизнь которой изменилась в лучшую сторону после начала пандемии. Супруги..

Это одна из тех итальянских семей, жизнь которой изменилась в лучшую сторону после начала пандемии. Супруги наконец-то решились переехать из шумного Милана в живописный район Брианца в Ломбардии.

Приехали сюда с двумя сыновьями в октябре, когда в Италии разразилась вторая волна пандемии.

[Элизабетта Фреджаро, бывшая жительница Милана]:«Мы уже думали о том, чтобы попытаться жить за городом, но без возможности работать из дома было немыслимо это сделать. То есть COVID, безусловно, дал нам возможность это сделать».

Элизабетта оставила свою работу торгового представителя ещё во время первого карантина. Сейчас занимается повышением квалификации.

Семья решила пожить в Брианце до конца июля. Во-первых, к тому времени супруги поймут окончательно, подходит ли им такой образ жизни. Во-вторых, станет ясно, сохранится ли возможность работать из дома.

Эта история не уникальна. Согласно данным гражданского реестра, с февраля 2020 года количество жителей Милана сократилось более чем на 13 тысяч. Это произошло отчасти из-за смертей и сокращения рождаемости. Но также статистика включает семьи, которые, подобно этой, перебрались на природу.

Эти итальянцы тоже решили переехать из Милана. Поселились в регионе Пьемонт и теперь наслаждаются пикниками на озере Орта.

[Марта Пелацца, бывшая жительница Милана]:«Во время первого «локдауна» мы были в Милане, поэтому мы очень хорошо знаем разницу. Мы очень рады, что оказались здесь».

Отец семейства Паоло с начала пандемии работает из дома. Признаётся, что кардинально изменить свой образ жизни они с супругой решились именно из-за COVID.

[Паоло Серралунга, бывший житель Милана]:«Некоторые моменты жизни, прожитые в окружении природной красоты и в более подходящей для человека среде по сравнению с городами, невозможно ни на что обменять».

И хотя части людей эпидемия коронавируса принесла большие потери, но для некоторых она стала толчком к новой жизни, о которой они мечтали раньше.

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