Польша подходит к пику третьей волны пандемии

В Польше суточное число смертей от коронавируса достигло рекордного уровня для 2021 года. Система здравоохранения страны..

[Аркадиуш Глаб, служба скорой помощи Сосновеца]:

«Службы спасения и скорой помощи не только в Сосновеце, но и во всей Польше в это трудное время не справляются. Мы делаем всё возможное, но не всё выполнимо». [Анджей Тыкарский, ректор Познаньского университета мед. наук]:

«В последние дни резко возросла потребность в кислороде, и наша больница переполняется. В пятницу и воскресенье мы открыли ещё две палаты и в выходные уже приняли 50 пациентов».

В Польше суточное число смертей от коронавируса достигло рекордного уровня для 2021 года. Система здравоохранения страны не справляется. В некоторых регионах вот-вот закончатся свободные аппараты ИВЛ.

Тревожных сообщений в последние дни в Польше было немало. Так, из больницы в Познани пришлось эвакуировать пациентов, потому что там закончился кислород. А одного пациента, перенёсшего инсульт, пришлось перевозить в багажнике легкового автомобиля. Кроме того, сообщается, что студентов-медиков призывают восполнить нехватку кадров в больницах.

Особенно тяжёлая ситуация в Силезии – южном промышленном регионе с населением 4,5 миллиона человек.

Министерство здравоохранения пообещало до конца недели перевезти 150-170 пациентов с COVID-19 из Силезии в другие регионы. Для этого выделили медицинский самолёт, который готов курсировать круглосуточно.

[Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши]:

«Ситуация в Силезии критическая из-за количества новых случаев и числа пациентов, нуждающихся в госпитализации. В перспективе она также критическая. Ресурсы, выделенные местными властями на борьбу с ковид, постепенно заканчиваются».

В среду в Польше от коронавируса скончалось 653 человека. Было выявлено почти 33 тысячи новых случаев заражения.

Министр здравоохранения говорит, что Польша достигнет пика третьей волны пандемии на этой или на следующей неделе. К концу недели власти обещают добавить ещё 3-4 тысячи коек в больницах по всей стране.

В Польше живёт 38 миллионов человек. За всё время пандемии здесь выявили более 2 миллионов 320 тысяч случаев заражения. Скончалось около 53 тысяч человек. Обе дозы вакцины получили более 2 миллионов поляков.

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