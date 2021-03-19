Японец спас 200-летний семейный бизнес, несмотря на цунами 2011 года и пандемию COVID-19

Когда в марте 2011 года в японском городе Рикудзентаката в префектуре Иватэ прозвучало предупреждение о цунами,..

Когда в марте 2011 года в японском городе Рикудзентаката в префектуре Иватэ прозвучало предупреждение о цунами, сотрудники компании по производству соевого соуса побежали на соседний холм. Оттуда они с ужасом наблюдали, как их завод поглощает вода.

Возможно, кто-то подумал, что компания, основанная в 1807 году, исчезла навсегда. Но только не Митихиро Коно. После катастрофы отец передал ему семейный бизнес, и новый президент был полон решимости его спасти. Сейчас новый завод в Рикудзентакате почти достроен.

[Митихиро Коно, президент компании Yagisawa]:

«За последние десять лет многое произошло. Были печальные и горестные события, также было много радостных минут. В эти десять лет было много встреч и много прощаний. Но как это связать со следующими десятью годами? Думаю, сейчас наступило время, которое покажет – способен ли я сделать что-то стоящее».

Цунами, последовавшее за землетрясением в Фукусиме, уничтожило и завод, и всё оборудование. Ущерб оценили в два миллиона долларов. Однако Митихиро продолжал платить сотрудникам и одновременно искал выход из положения.

Соевый соус его компании отличался особенным ароматом и вкусом. Но вместе с заводом погибли и плесневые грибы, под воздействием которых происходила ферментация соевых бобов.

Митихиро вспомнил, что компания жертвовала медицинскому институту эти грибы для исследования. Лаборатория тоже разрушилась во время цунами, но контейнеры с грибами остались целы.

В 2013 году бизнесмен возобновил производство в районе, не пострадавшем от цунами. На этикетках с соевым соусом появилось название «Чудо». Продукт, сделанный по семейному рецепту, сохранил свои особенные качества.

Бизнес японца пострадал и от пандемии. Но Митихиро всё равно не унывает и находит положительное даже в карантине.

[Митихиро Коно, президент компании Yagisawa]:

«В это время я не смог ездить по делам как обычно, поэтому появилась возможность больше общаться с сотрудниками. Мы также проводили занятия по обучению правилам ферментации – и не только соевого соуса и мисо, которые выпускаем, но и тофу, и натто, и вина».

Новый завод откроется в конце года. Митихиро уже планирует, где и как расположит оборудование. Он также надеется, что возрождённое производство поможет восстановиться и его родному городу.

Короткая ссылка на эту страницу: