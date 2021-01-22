Иракцы тянутся в хаммамы, несмотря на пандемию
[Исса, массажист
Дата загрузки: 2021-01-22
[Исса, массажист]:
«Начинаем с живота, потом двигаемся к груди, затем – к бокам, и потом – шея».
[Мехди, посетитель]:
«До коронавируса мы ходили в баню каждую неделю. Каждые четыре-пять дней».
Многие жители Ирака не мыслят жизни без традиционной бани. Таких хаммамов в городе Наджаф осталось всего два.
[Махмуд Тимими, массажист]:
«Удаляем с тела излишки масла, а потом делаем массаж с мылом и мочалкой».
[Хасан Юссеф эль-Хачами, посетитель]:
«Расслабляет нервы, открывает поры – много пользы, расслабляет тело и сознание. Эта баня была закрыта из-за коронавируса в прошлом году, и нам её очень не хватало. Домашняя баня – совсем не то».
Хаммамы и бассейны в Ираке закрывали на карантин прошлой весной на два месяца. После открытия прежний поток клиентов так и не восстановился – людей приходит меньше. Но для многих любовь к такому досугу всё же оказалась сильнее страха.
[Махмуд Тимими, массажист]:
«Люди уже привыкли к коронавирусу – не так, как пять месяцев назад, когда все боялись и сидели дома. Сейчас люди живут нормальной жизнью – рынки, магазины, рестораны – все перестали бояться и приходят даже в хаммам».
Махмуд работает массажистом в бане уже 20 лет.
[Махмуд Тимими, массажист]:
«Приходится взаимодействовать с множеством людей – к тебе приходит весь город. От глав общин до врачей, офицеров и даже генералов».
Из-за экономического кризиса и конкуренции с современными бассейнами и саунами традиционным баням в Ираке приходится непросто. Впрочем, этот хаммам продолжает работать уже более 40 лет.
Короткая ссылка на эту страницу: