В Европе объявили охоту на запахи

Исследователь Сесилия Бембибре из Университетского колледжа Лондона пытается поймать запах этой старой щётки. В этом ей..

[Сесилия Бембибре, исследовательница]:

«Нужно расположить очень высокоточный датчик в непосредственной близости от изучаемого объекта, который источает запах. В лаборатории мы используем хроматографический газоанализатор и масс-спектрометр, чтобы отделить каждую химическую составляющую, определить их и получить небольшой рецепт запаха».

Исследователь Сесилия Бембибре из Университетского колледжа Лондона пытается поймать запах этой старой щётки. В этом ей помогает чувствительный датчик, который определяет химический состав запаха. В итоге получается его цифровой рецепт.

Исследовательница говорит, что некоторые запахи включают сотни химических компонентов. Однако часто достаточно лишь нескольких, чтобы человеческий нос почувствовал нужный аромат.

[Сесилия Бембибре, исследовательница]:

«Если говорить о знакомых запахах, например запахе кофе, то он включает более 400 химических компонентов. Это очень богатый и сложный запах. Но достаточно лишь 15 компонентов, чтобы человек понял, что это запах кофе».

Исследовательница участвует в новой программе по созданию коллекции запахов Европы. Проект, на который выделили 2,8 миллиона евро, объединил учёных из Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Словении и Великобритании.

Сесилия и её коллеги надеются вернуть к жизни некоторые старинные запахи. Для этого задействуют в том числе искусственный интеллект. Компьютер будет сканировать сотни страниц древних текстов, чтобы найти описание любых запахов: от духов до табака.

Охватят период с XVI по начало XX века. Затем архив всех запахов сохранят в онлайн-библиотеке.

Это Кембриджский музей технологий. Здесь на обозрение выставлена викторианская канализационная насосная станция, построенная в 1894 году. Сегодня сохранилось мало звуков и запахов того периода.

[Уильям Тьюлетт, историк]:

«Часто историки и посетители музеев задумываются, какие ощущения были у людей в прошлом. И запах очень это передаёт. Это основа нашей памяти, с ним мы ассоциируем разные места, наши отношения в обществе. Думаю, если добавить запахи в исторические музеи, то мы сможем добавить базовый элемент, которого сейчас нет».

Учёные также отмечают, что многие сегодняшние запахи не имеют никакой связи с окружающей средой и слишком синтетические. Это и освежители, и чистящие средства, и ароматизаторы разных пищевых продуктов. Они считают, что раньше спектр запахов был намного шире.

Проект по охоте на запахи будет продолжаться три года.

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