Сотни кабанов превратили израильский город в пастбище

Парки, дворы и газоны в израильском городе Хайфа стали пастбищем для кабанов. Животные бродят везде, где..

[Леви Ицхак, житель Хайфы]:

«Они жили здесь до нас и будут жить и после нас».

Парки, дворы и газоны в израильском городе Хайфа стали пастбищем для кабанов. Животные бродят везде, где им заблагорассудится, и никого не боятся. Некоторые горожане с этим просто смиряются.

Но не все настроены философски.

[Амнон Кохен, житель Хайфы]:

«С этим нужно разобраться».

Хайфа лежит у подножия горы Кармель, где обитают стада кабанов. В дикой природе у них почти нет врагов, к тому же в Израиле это охраняемый вид. Карантинные меры заставили жителей Хайфы провести много времени дома. Кабаны осмелели и буквально заняли город.

Возмущённые люди устраивают протесты. Они говорят, что дикие животные могут быть агрессивными.

[Ярон Ханан, протестующий]:

«Городские власти в сотрудничестве с другими органами должны выполнить свои обязанности и выгнать кабанов из Хайфы. Верните их в дикую природу или сделайте что-то другое, чтобы мы чувствовали себя безопасно и нормально жили, поскольку ситуация уже катастрофическая».

Власти пока не видят лёгкого решения проблемы. Отстрел считают неэффективным.

[Охад Дорфман, сотрудник администрации Хайфы]:

«Кабаны – это большая проблема во многих районах. Есть и другие дикие животные, вторгающиеся в города. Везде с этим трудно бороться. В рамках нашей ответственности мы сделаем всё, чтобы найти сбалансированное решение».

По оценкам властей, по Хайфе бродит примерно 500 кабанов. Активисты считают, что их больше тысячи. Мэрия распорядилась поставить ворота, которые должны остановить проникновение диких животных. Кроме того, в городе появились дорожные знаки, предупреждающие о присутствии кабанов.

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