В Турции собака неделю верно ждала хозяина у больницы
Верная собака по кличке Бончук шесть дней ждала своего хозяина у больницы в турецком городе Трабзон...
Дата загрузки: 2021-01-25
Собака прибежала к больнице вслед за скорой помощью и осталась у дверей до вечера. На следующий день в девять утра пришла снова.
[сотрудник больницы]:
«Наши коллеги её подкармливали. Она ни для кого не представляет опасности. Все обратили внимание на трогательные отношения между собакой и её хозяином. И все радуются за них».
Иногда хозяин, лёжа в палате, звал собаку, и та отвечала ему лаем. Когда Джемаля выписали, для его лохматого друга наступила долгожданная счастливая минута.
[Джемаль Сентюрк, хозяин собаки]:
«Она меня очень любит, и я постоянно скучаю по ней. Иногда я звал её из окна (больницы), и это давало ей надежду».
Бончук не только верно ждала хозяина, но и очень воспитанно себя вела. Она лишь заглядывала в двери и никогда не заходила внутрь больницы.
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