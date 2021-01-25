В Турции собака неделю верно ждала хозяина у больницы

Верная собака по кличке Бончук шесть дней ждала своего хозяина у больницы в турецком городе Трабзон...

Верная собака по кличке Бончук шесть дней ждала своего хозяина у больницы в турецком городе Трабзон. Пожилого владельца зовут Джемаль. Его госпитализировали из-за болезни головного мозга.

Собака прибежала к больнице вслед за скорой помощью и осталась у дверей до вечера. На следующий день в девять утра пришла снова.

[сотрудник больницы]:

«Наши коллеги её подкармливали. Она ни для кого не представляет опасности. Все обратили внимание на трогательные отношения между собакой и её хозяином. И все радуются за них».

Иногда хозяин, лёжа в палате, звал собаку, и та отвечала ему лаем. Когда Джемаля выписали, для его лохматого друга наступила долгожданная счастливая минута.

[Джемаль Сентюрк, хозяин собаки]:

«Она меня очень любит, и я постоянно скучаю по ней. Иногда я звал её из окна (больницы), и это давало ей надежду».

Бончук не только верно ждала хозяина, но и очень воспитанно себя вела. Она лишь заглядывала в двери и никогда не заходила внутрь больницы.

Короткая ссылка на эту страницу: