В Чехии на фоне холодов и карантина входит в моду ледолазание

В Чехии стоят холода, что на руку любителям ледозалания. Вот такую стену изо льда Чешский союз..

В Чехии стоят холода, что на руку любителям ледозалания.

Вот такую стену изо льда Чешский союз скалолазов ежегодно заливает в городке Вир. Для посёлка с населением в 700 человек развлечение довольно экзотическое, однако в этом году из-за коронавирусных ограничений оно осталось одним из немногих доступных.

Высота ледяной стены – 40 метров. Желающих испытать себя на ней – всё больше.

[Матей Молкар, поклонник ледолазания]:

«С ковидом или без – это индивидуальный вид спорта, и на стене здорово. Благодаря коронавирусу многие теперь открыли для себя этот спорт».

Клубу скалолазов разрешили работать с условием, что спортсмены будут держаться друг от друга на расстоянии в два метра, если только они не члены одной семьи и не ученик и тренер. Скалолазы говорят, что они и так это делали.

[Славек Матушка, управляющий стеной]:

«Социальная дистанция, как видите, обеспечивается здесь естественным образом. У нас нет никаких новых правил».

Одновременно на стене может находиться до 20 человек.

[Катерина Хавликова, поклонница ледолазания]:

«Не на что жаловаться, мне это слишком нравится. Здорово, адреналин. Это непросто, руки болят, но с хорошим тренером всё получается».

Как говорят синоптики, холода в Чехии пока сохранятся. Так что у этих ребят впереди ещё много возможностей для тренировок.

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