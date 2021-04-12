Медведи в бельгийском зоопарке разминают лапы после зимней спячки

В зоопарке бельгийского города Рошфор бурые медведи разминают лапы. Они недавно вышли из зимней спячки и..

В зоопарке бельгийского города Рошфор бурые медведи разминают лапы. Они недавно вышли из зимней спячки и теперь восстанавливают силы.

[Валериан Будар, смотритель зоопарка]:

«Теперь медведи снова гуляют целыми днями, наслаждаясь хорошей погодой. Поскольку зимой они ели очень мало, то сильно похудели».

Многие думают, что медведи спят зимой беспробудно. Однако это не так. Метаболизм у этих животных замедляется не так сильно, как у грызунов или насекомоядных, и температура тела понижается всего на шесть градусов.

[Валериан Будар, смотритель зоопарка]:

«Медведи не просыпаются по несколько дней и в это время не едят и не испражняются. Однако они не спят непрерывно три или четыре месяца. У них это происходит небольшими фазами. Они прекрасно слышат все внешние шумы. Если несколько дней держится хорошая погода и светит солнце, то они могут выйти».

Всю весну и лето медведи будут набирать жир, а к зиме снова впадут в спячку.

Короткая ссылка на эту страницу: