Наводнения в Австралии: погода налаживается, но эвакуации продолжаются

Погода в страдающих от наводнений регионах Австралии начала налаживаться, однако власти выпустили новые предписания об эвакуации...

[Глэдис Бережиклян, премьер-министр Нового Южного Уэльса]:

«Нужно помнить, что тысячи и тысячи людей всё ещё находятся в районах, где выпущено предупреждение об эвакуации, что реки будут продолжать выходить из берегов, что в водохранилища будут продолжать прибывать потоки воды, невиданные за 50, а в некоторых районах – за 100 лет».

Погода в страдающих от наводнений регионах Австралии начала налаживаться, однако власти выпустили новые предписания об эвакуации. Они предупреждают, что уровень воды в разлившихся реках продолжит подниматься ещё несколько дней.

Такого водного бедствия Австралия не видела полвека. Сильнее всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, включая его столицу Сидней.

Наводнения начались после нескольких дней проливных дождей. На востоке страны эвакуированы уже десятки тысяч человек.

Улучшение погодных условий должно значительно облегчить спасательные и восстановительные работы. Для помощи людям направят военных.

[Дэвид Литтлпрауд, министр по чрезвычайным ситуациям Австралии]:

«Завтра утром 290 служащих сил обороны будут направлены в пострадавшие от наводнений районы Нового Южного Уэльса. В ближайшую пару дней эта цифра вырастет до 700, чтобы поддержать усилия по восстановлению. Их работа будет заключаться в уборке и поддержке людей».

В настоящее время циклон перемещается на остров Тасмания. Там также ожидаются ливни и локальные наводнения.

Короткая ссылка на эту страницу: