Европейский суд запретил французским охотникам ловить птиц с помощью клея

Европейский суд признал незаконной ловлю птиц с помощью клея во Франции. Он также заявил, что у..

[Кун Ленартс, председатель Европейского суда]:

«Первая палата суда считает, что пункты 1 и 2 статьи 9 «Директивы о птицах» Европарламента и Европейского совета следует толковать следующим образом: то, что метод ловли птиц традиционный, само по себе не может быть достаточным основанием для того, чтобы не искать другого, более предпочтительного решения».

Европейский суд признал незаконной ловлю птиц с помощью клея во Франции. Он также заявил, что у государства нет права разрешать такой вид охоты. Заседание суда прошло в Люксембурге.

Франция была последней страной Евросоюза, в которой правительство разрешало ловить пернатых с помощью специального птичьего клея. Позволяющий это закон действовал в пяти юго-восточных департаментах.

Охотники обмазывают палки клеем и прикрепляют их к деревьям. Потом с помощью птиц, сидящих в клетке, подманивают других пернатых.

В июле прошлого года Европейская комиссия предложила Франции пересмотреть правила охоты на птиц. В августе Эмманюэль Макрон приостановил действие закона до суда в Люксембурге.

Против ловли птиц с помощью клея много лет активно выступало французское отделение организации BirdLife International. Зоозащитники заявляли, что такой метод очень жестокий. По их словам, клей наносит птицам непоправимый вред, поскольку может навсегда остаться на перьях и мешать нормальному полёту.

Между тем французские охотники говорят, что это традиционный метод ловли птиц, и запрещать его неправильно.

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