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Как спасённый кондор прощался с людьми, посмотрели 8 млн раз

Как спасённый кондор прощался с людьми, посмотрели 8 млн раз
Как спасённый кондор прощался с людьми, посмотрели 8 млн раз

Андский Кондор Саяни был найден в ужасном состоянии в аргентинской провинции Катамарки. Он съел мясо животного, которое было отравлено. За его жизнь боролись сотрудники зоопарка в Буэнос-Айресе и сотрудники организации по спасению животных ANDA Сильваны Андраде.

Больше года Саяни лечили, и он восстанавливал силы. Когда он выздоровел, его привезли в горы, чтобы отпустить на волю. Он несколько минут стоял на скале в окружении фотографов и спасателей.

Перед тем как взлететь, птица, раскрыв крылья, обернулась к людям. «Он словно благодарил за заботу, за то, что спасли», – вспоминает Сильвана Андраде. Смотрите видео, которое набрало более восьми миллионов просмотров.

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