Как спасённый кондор прощался с людьми, посмотрели 8 млн раз

Андский Кондор Саяни был найден в ужасном состоянии в аргентинской провинции Катамарки. Он съел мясо животного, которое было отравлено. За его жизнь боролись сотрудники зоопарка в Буэнос-Айресе и сотрудники организации по спасению животных ANDA Сильваны Андраде.

Больше года Саяни лечили, и он восстанавливал силы. Когда он выздоровел, его привезли в горы, чтобы отпустить на волю. Он несколько минут стоял на скале в окружении фотографов и спасателей.