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В горах Боливии выпустили двух спасённых андских кондоров

В горах Боливии выпустили двух спасённых андских кондоров

В горах Боливии выпустили в дикую природу двух андских кондоров. Этих самок нашли в начале февраля...

Дата загрузки: 2021-02-25

В горах Боливии выпустили в дикую природу двух андских кондоров. Этих самок нашли в начале февраля. У обеих были признаки отравления. Птиц выхаживали несколько недель.

[Грейс Ледесма, лесничий]:
«Различные специалисты вложили много сил, чтобы вылечить этих птиц и помочь им восстановиться. Очень радостно видеть, что они снова летают, и что лечение дало плоды».

[Лусио Лимачи, мэр Пальсы]:
«После традиционной церемонии мы освободили этих кондоров. На птицах закреплены GPS-трекеры. Это поможет учёным наблюдать за ними».

Андские кондоры принадлежат семейству американских гифов. Они обитают в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. Эти птицы занесены в международную Красную книгу.

В дикой природе насчитывается примерно десять тысяч андских кондоров. Во многих зоопарках мира занимаются разведением этих пернатых. Потом их выпускают на волю.
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