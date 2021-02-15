«Серебряные люди» Индонезии выпрашивают деньги, чтобы прокормить семьи

Индонезийская мать-одиночка Пурианти стоит на оживлённом перекрестке Джакарты и кланяется всем проезжающим автомобилям как робот...

Индонезийская мать-одиночка Пурианти стоит на оживлённом перекрестке Джакарты и кланяется всем проезжающим автомобилям как робот. Она и её пятилетний сын обманазы серебряной краской. Это позволяет привлечь внимание и заработать несколько долларов.

Таких уличных попрошаек здесь называют «серебряными людьми». И с началом пандемии их число стало увеличиваться, поскольку крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии в прошлом году погрузилась в рецессию.

[Пурианти, «серебряный человек»]:

«Сложно найти работу. Я не стесняюсь так зарабатывать, хоть многие люди меня обижают. Самое главное – заработать денег для моих детей».

Женщина стала работать «серебряным человеком» после развода три месяца назад. До замужества успела получить лишь среднее образование. Помимо сына, компанию ей также составляет 15-летний племянник. В хорошие дни удаётся заработать до пяти долларов.

Краску изготавливают кустарными способами. Для этого смешивают порошок для принтера и растительное масло.

[Пурианти, «серебряный человек»]:

«Некоторые дают денег, некоторые – нет. Некоторые люди дают очень много. Я выхожу в любое свободное время».

Для Индонезии это первая рецессия более чем за два десятилетия. В четвёртом квартале прошлого года спад в экономике составил почти 2,2%. Особенно пострадали люди с низким достатком, которые вынуждены каждый день выходить из дома, чтобы заработать на жизнь.

Из 270 миллионов жителей страны почти 26,5 миллионов находятся за чертой бедности. И по данным правительства, эта цифра пополнилась на один миллион 600 тысяч в период с сентября 2019 по март 2020.

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