Волонтёр разрисовывает защитные костюмы, чтобы порадовать пациентов с COVID
В одной из московских больниц серые будни пациентов заиграли яркими красками. Там по палатам ходят волонтёры..
Дата загрузки: 2020-12-27
В одной из московских больниц серые будни пациентов заиграли яркими красками. Там по палатам ходят волонтёры в разрисованных защитных костюмах. Временные произведения искусства создаёт мужчина, который также ухаживает за больными.
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