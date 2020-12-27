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Волонтёр разрисовывает защитные костюмы, чтобы порадовать пациентов с COVID

Волонтёр разрисовывает защитные костюмы, чтобы порадовать пациентов с COVID

В одной из московских больниц серые будни пациентов заиграли яркими красками. Там по палатам ходят волонтёры..

Дата загрузки: 2020-12-27

В одной из московских больниц серые будни пациентов заиграли яркими красками. Там по палатам ходят волонтёры в разрисованных защитных костюмах. Временные произведения искусства создаёт мужчина, который также ухаживает за больными.
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